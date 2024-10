Meteo Galatina, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Galatina indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, mentre il vento si presenterà piuttosto forte, influenzando la percezione del caldo.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno fino all’1:00, quando si registreranno piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C, con una leggera diminuzione durante le ore successive. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 27,3 km/h da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno toccare i 44,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, creando una sensazione di maggiore umidità.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere fino alle 6:00, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a 25,2°C intorno alle 8:00, mentre il vento si manterrà fresco, con velocità che raggiungeranno i 31,4 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, ma l’umidità rimarrà elevata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 23,4°C alle 17:00. Il vento continuerà a soffiare forte, con velocità che toccheranno i 52 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’alta umidità e la copertura nuvolosa potrebbero rendere l’aria più pesante.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. Il vento rimarrà forte, con raffiche che potranno superare i 60 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà nuovamente, con possibili piogge leggere verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature più stabili. Tuttavia, il vento continuerà a essere un fattore rilevante, influenzando la sensazione di caldo. Gli amanti dell’aria aperta potrebbero trovare opportunità per attività all’aperto, specialmente nei momenti di pausa dalle piogge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.3 mm 26.7 SSE max 44.4 Scirocco 85 % 1009 hPa 4 nubi sparse +22° perc. +22.5° prob. 55 % 27 SSE max 44.7 Scirocco 88 % 1009 hPa 7 nubi sparse +24.2° perc. +24.6° prob. 34 % 31.1 S max 37.3 Ostro 74 % 1009 hPa 10 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 30 % 35.8 S max 41.8 Ostro 66 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 25 % 38.3 S max 44.1 Ostro 67 % 1008 hPa 16 cielo coperto +23.9° perc. +24.4° prob. 20 % 36.7 SSE max 48.9 Scirocco 81 % 1008 hPa 19 cielo coperto +23.1° perc. +23.8° Assenti 41.6 SSE max 57.4 Scirocco 86 % 1008 hPa 22 cielo coperto +23.1° perc. +23.7° prob. 21 % 42.6 SSE max 59.8 Scirocco 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.