Meteo Gela, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Gela indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 22°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 5,1 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 24,9°C, mantenendo un livello di umidità attorno al 54%. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma si registreranno anche momenti di cielo sereno. L’umidità raggiungerà il 91%, mentre i venti si manterranno leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gela nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà favorevole per attività all’aperto, anche se è consigliabile tenere in considerazione l’umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 2.8 ENE max 3.2 Grecale 65 % 1011 hPa 4 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 4.2 ENE max 4.3 Grecale 60 % 1010 hPa 7 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° Assenti 3.7 ESE max 4.3 Scirocco 53 % 1011 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +24.9° Assenti 7.3 SO max 8.7 Libeccio 54 % 1011 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +25° Assenti 7.5 SO max 9.1 Libeccio 67 % 1010 hPa 16 cielo coperto +23.9° perc. +24.4° Assenti 8.8 OSO max 10.2 Libeccio 79 % 1009 hPa 19 poche nuvole +22.6° perc. +23.3° Assenti 9.9 O max 12.4 Ponente 91 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.3° perc. +22.9° Assenti 4.8 NO max 6.2 Maestrale 90 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:29

