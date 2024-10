Meteo Gioia Tauro, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Gioia Tauro si prospettano particolarmente favorevoli, con condizioni di bel tempo che caratterizzeranno l’intera giornata. I dati indicano una predominanza di cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. La presenza di una leggera brezza contribuirà a mantenere il clima piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 2%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 2,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà circa +23°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 2,5 km/h e 9,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 56%.

Il pomeriggio si preannuncia sereno, con temperature che scenderanno leggermente a +22°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un valore di solo 2%. Il vento, sempre da nord-ovest, si manterrà su velocità moderate, intorno ai 8,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Nella sera, le temperature continueranno a calare, attestandosi intorno ai +19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gioia Tauro indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con lievi variazioni termiche ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di giornate all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 2.5 E max 6.5 Levante 73 % 1020 hPa 3 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 2.7 E max 6.4 Levante 75 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 3.7 E max 6.6 Levante 72 % 1020 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 4.8 NO max 5.7 Maestrale 56 % 1020 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +22.9° Assenti 9.2 NO max 9.4 Maestrale 56 % 1019 hPa 15 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 8.7 NNO max 10.8 Maestrale 60 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 3 NNO max 5.1 Maestrale 69 % 1019 hPa 21 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° Assenti 3.2 ESE max 6.1 Scirocco 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:15

