Meteo Gioia Tauro, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Gioia Tauro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 65%, e il vento soffierà da est con una velocità di circa 3 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,9°C alle 07:00. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 52% entro le 08:00. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo sereno che dominerà la scena. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 24,8°C intorno alle 11:00 e si manterranno sopra i 23°C fino alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con intensità leggera.

Con l’arrivo della sera, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 60%. Il vento rimarrà moderato, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature miti e condizioni prevalentemente serene, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Si consiglia di approfittare delle belle giornate per attività all’aperto, poiché le temperature si manterranno piacevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 3.3 E max 6 Levante 65 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 4 ENE max 6.9 Grecale 63 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 3.7 E max 6 Levante 59 % 1020 hPa 9 nubi sparse +24.2° perc. +23.9° Assenti 4.2 NNO max 4.2 Maestrale 47 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 7.7 NO max 8.3 Maestrale 52 % 1019 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 5.4 NO max 6.6 Maestrale 55 % 1019 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 2.4 SE max 4 Scirocco 66 % 1020 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 4.6 SE max 5.8 Scirocco 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.