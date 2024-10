Meteo Gioia Tauro, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 30 Ottobre a Gioia Tauro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nelle ore successive il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione prevalentemente orientale. L’umidità si manterrà su livelli elevati, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Gioia Tauro registrerà 17,7°C con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi a 17,6°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Proseguendo nella mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Alle 07:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di 19°C e una copertura nuvolosa ridotta al 5%. La temperatura percepita sarà identica a quella reale. La velocità del vento si ridurrà a 1 km/h, garantendo una sensazione di calma. A partire dalle 09:00, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20,8°C alle 09:00 e i 21,6°C intorno a mezzogiorno, con cieli sempre sereni e umidità in calo.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli. Alle 15:00, si registrerà una temperatura di 20,6°C e una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h da Nord Ovest, mentre l’umidità si attesterà intorno al 72%. La giornata si concluderà con un tardo pomeriggio fresco, con temperature che scenderanno a 18,6°C alle 18:00.

La sera si presenterà serena, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,9°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, e l’umidità rimarrà alta, attorno all’84%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Gioia Tauro indicano una giornata di mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +17.5° Assenti 2.9 ESE max 5.1 Scirocco 81 % 1023 hPa 4 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 3 ESE max 5 Scirocco 82 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +19° Assenti 1 E max 3.9 Levante 77 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +21.3° Assenti 6.1 ONO max 6.9 Maestrale 68 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° prob. 2 % 9.3 NO max 9.4 Maestrale 68 % 1022 hPa 16 cielo sereno +19.2° perc. +19.3° prob. 2 % 6 NO max 6.8 Maestrale 80 % 1022 hPa 19 cielo sereno +18.3° perc. +18.3° Assenti 1.5 E max 4.2 Levante 83 % 1022 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° Assenti 3.7 SE max 4.5 Scirocco 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:55

