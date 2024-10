Meteo Giussano, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Giussano per Giovedì 10 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto piovoso, con precipitazioni che si protrarranno fino al pomeriggio. Durante la notte, la pioggia leggera si intensificherà, portando a una temperatura che si manterrà intorno ai 15°C. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con schiarite che si faranno strada verso la sera.

Durante la notte, Giussano sarà avvolta da un manto di nuvole e pioggia. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 8 km/h, proveniente principalmente da est. Le precipitazioni, sebbene leggere, continueranno a cadere, accumulando circa 2 mm di pioggia.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con pioggia moderata prevista fino alle ore 10:00. Le temperature rimarranno stabili, intorno ai 15°C, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 90%. Il vento sarà leggero, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h. Le nuvole copriranno completamente il cielo, rendendo il panorama grigio e umido.

Nel pomeriggio, le condizioni inizieranno a migliorare. Le previsioni meteo indicano un passaggio da pioggia leggera a cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 14°C. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 7-8 km/h, e la probabilità di pioggia diminuirà progressivamente. Verso le ore 17:00, il cielo si presenterà più sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà.

La sera porterà finalmente un cambiamento significativo. Giussano godrà di un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 11°C. Il vento si farà più fresco, con velocità che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità si ridurrà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un venerdì con cieli sereni e temperature in calo, mentre nel fine settimana si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli nuvolosi. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno prima di rivedere condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.27 mm 7.6 ENE max 17.5 Grecale 92 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.78 mm 8.1 E max 24.9 Levante 97 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 2.03 mm 5.9 ESE max 24.3 Scirocco 95 % 998 hPa 9 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 2.74 mm 3.1 NE max 10.2 Grecale 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.26 mm 0.8 O max 3.5 Ponente 96 % 1000 hPa 15 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° prob. 71 % 5.9 N max 12.9 Tramontana 89 % 1000 hPa 18 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° prob. 45 % 8.4 N max 14.8 Tramontana 87 % 1002 hPa 21 cielo sereno +11.4° perc. +10.8° Assenti 9.5 N max 15.4 Tramontana 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

