Meteo Giussano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Giussano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le previsioni meteo indicano un’alta probabilità di pioggia, con accumuli significativi durante le ore centrali della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando tra +12,4°C e +13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 94%. I venti saranno prevalentemente deboli, con qualche raffica più sostenuta nelle ore di pioggia intensa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera, con temperature che si aggireranno attorno ai +12,3°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1,3 km/h, e la direzione sarà prevalentemente da Est-Sud Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 95%.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire. Le previsioni del tempo indicano pioggia moderata, con temperature che saliranno leggermente fino a +12,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,6 km/h. L’intensità delle precipitazioni sarà significativa, con accumuli che potranno arrivare a 3,99 mm entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, si assisterà a un’intensificazione della pioggia, con fenomeni di forte pioggia previsti tra le 12:00 e le 15:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +12,9°C, mentre le precipitazioni potrebbero superare i 10 mm in totale. La direzione del vento varierà, ma rimarrà generalmente debole, con raffiche che potranno raggiungere i 15,8 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a essere presenti, seppur con intensità minore. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +13°C, e le precipitazioni si ridurranno a pioggia leggera, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Giussano nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento a partire da mercoledì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo, poiché il maltempo potrebbe persistere in alcune aree. La giornata di martedì si preannuncia quindi come una giornata da trascorrere al coperto, con attenzione alle condizioni stradali e alla sicurezza.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.4° perc. +12.1° 0.15 mm 0.5 ESE max 1.8 Scirocco 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.4° perc. +12.3° 1.06 mm 2.4 ESE max 6.3 Scirocco 97 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +12.4° perc. +12.3° 3.99 mm 6 NE max 13.4 Grecale 98 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +12.8° perc. +12.7° 1.37 mm 1.8 E max 10.4 Levante 98 % 1009 hPa 12 forte pioggia +12.9° perc. +12.8° 10.28 mm 1.6 OSO max 10.2 Libeccio 98 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.2° perc. +13.1° 2.94 mm 3.2 NNE max 12.2 Grecale 97 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +13° perc. +12.9° 1.78 mm 1 NO max 4.9 Maestrale 98 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.16 mm 1 ESE max 3 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:44

