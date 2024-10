Meteo Gorizia, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, si prevedono condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 65%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,4°C, con una temperatura percepita di 13,2°C. La velocità del vento sarà di 12,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 20,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,14 mm e un’umidità del 90%.

Proseguendo nella mattina, il tempo rimarrà instabile con cielo coperto e una temperatura che varierà tra 13,1°C e 15,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9-10 km/h, con direzione sempre da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’intensità di precipitazioni assente. L’umidità si attesterà intorno al 75-82%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente fino a 14,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 77-78%, e non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,2°C. La velocità del vento si manterrà sui 12 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77%, senza segni di pioggia.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa 13,9°C. La velocità del vento sarà di 11,5 km/h da Est-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Durante la mattina, il tempo migliorerà leggermente con nubi sparse e temperature che varieranno da 11,5°C a 17,9°C. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra 5,8 km/h e 11,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 60-79%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi con temperature che scenderanno fino a 15°C. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 2,6 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 76%. Non si prevedono piogge, rendendo il pomeriggio più stabile rispetto alla mattina.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 11,6°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 6,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’83%, senza segni di pioggia.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con nubi sparse e temperature di circa 11,5°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h da Est-Nord Est, con un’umidità del 83%. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, mantenendo temperature tra 11,9°C e 16,2°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 72-93%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori attorno ai 3,7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, senza segni di pioggia.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 12,9°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 89%. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Gorizia si presenterà prevalentemente coperto con temperature moderate. Sebbene non si prevedano piogge significative, l’umidità rimarrà alta, rendendo l’aria piuttosto umida. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, optando per abbigliamento adeguato e pianificando le proprie uscite con attenzione.

