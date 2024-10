Meteo Iglesias, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Iglesias di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con massime che raggiungeranno i 21,8°C nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si prevede un abbassamento delle temperature, accompagnato da un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni più consistenti.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa dell’83% e una temperatura di 17,6°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà moderata, con un accumulo previsto di 0,45 mm.

Con l’arrivo della mattina, il meteo migliorerà temporaneamente. Si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 21,8°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 14,5 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà nuovamente. Le nubi sparse torneranno a coprire il cielo, con temperature che scenderanno a 19,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 79%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo diventeranno più instabili. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 19:00. La temperatura scenderà ulteriormente, raggiungendo i 14,7°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 23,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo durante la mattina di Venerdì, seguito da un ritorno delle piogge nel pomeriggio e in serata. Per il fine settimana, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità di piogge intermittenti. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 33 % 5.8 ONO max 10.4 Maestrale 86 % 1019 hPa 4 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° prob. 15 % 2.4 ONO max 4.8 Maestrale 84 % 1018 hPa 7 poche nuvole +18° perc. +17.9° prob. 5 % 2.1 OSO max 6.9 Libeccio 79 % 1019 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° prob. 7 % 13.1 ONO max 13.2 Maestrale 58 % 1018 hPa 13 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° prob. 8 % 12.2 NO max 10.4 Maestrale 55 % 1017 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 1 % 11.1 NO max 15.2 Maestrale 65 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.3 mm 12.7 NO max 22.1 Maestrale 76 % 1017 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +14° prob. 67 % 7.1 NO max 10.5 Maestrale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:38

