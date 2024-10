Meteo Lecco, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lecco per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 16,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 95%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1019 hPa. La direzione del vento sarà principalmente da sud-est, con velocità contenute.

Nella notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,6°C, con un’umidità che raggiungerà il 98%. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 1,3 km/h, e le precipitazioni saranno leggere, con valori che non supereranno i 0,35 mm.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno sporadiche piogge. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, e la probabilità di pioggia sarà presente, sebbene le precipitazioni non saranno significative. La velocità del vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con cielo coperto e temperature stabili. Le massime si attesteranno intorno ai 16,9°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le probabilità di pioggia si ridurranno, ma non si escludono brevi rovesci. La pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente, mantenendosi comunque su valori normali.

In sera, si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno a cadere su Lecco. Le temperature si manterranno intorno ai 16,2°C, con un’umidità che continuerà a essere elevata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le condizioni di pioggia si protrarranno fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lecco indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e nuvoloso. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi con qualche schiarita, ma le piogge non saranno del tutto assenti. Gli amanti della natura e delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Lecco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.13 mm 1.5 E max 2.5 Levante 97 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.12 mm 2.2 SE max 4.4 Scirocco 98 % 1021 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +16.1° prob. 16 % 1.8 ESE max 3.9 Scirocco 97 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.18 mm 1.2 SE max 4.3 Scirocco 96 % 1021 hPa 13 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 37 % 0.9 SSE max 2.2 Scirocco 94 % 1020 hPa 16 cielo coperto +16.5° perc. +16.7° prob. 28 % 2.4 SE max 3.7 Scirocco 97 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.16 mm 1.5 SE max 4.2 Scirocco 97 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.53 mm 2.7 E max 3.4 Levante 98 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:28

