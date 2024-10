Meteo Lissone, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lissone di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, mantenendo una temperatura di circa 14-16°C. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Infine, la sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 14°C.

Durante la notte, Lissone vivrà un clima tranquillo con nubi sparse e una temperatura di 14,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 40%, mentre la velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, con una velocità del vento che varierà tra 1,1 km/h e 3,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 73-79%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 17,6°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71-77%, continuando a non prevedere precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno. Le temperature scenderanno a 15°C, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 2,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’87%, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lissone nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Martedì e mercoledì potrebbero portare un miglioramento delle condizioni meteo, con maggiori schiarite e temperature in lieve aumento. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 4.4 NNE max 4.2 Grecale 84 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 3.1 NE max 3.6 Grecale 84 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 4.4 ENE max 6.2 Grecale 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 1.1 E max 3.2 Levante 76 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 3.3 SSO max 3.5 Libeccio 73 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 4.7 SO max 6 Libeccio 72 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 1.7 OSO max 3.9 Libeccio 85 % 1019 hPa 21 poche nuvole +14.7° perc. +14.5° Assenti 1.5 N max 2.4 Tramontana 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:34

