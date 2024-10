Meteo Lucca, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Lucca si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con un’intensificazione delle precipitazioni nel corso della mattinata e del pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 16°C durante le ore più fresche, per poi salire fino a 18°C nel pomeriggio.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che si manterrà bassa. Tuttavia, già dalle prime ore della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo: le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra 16,7°C e 17,2°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo diventeranno più critiche, con forti piogge attese tra le 13:00 e le 16:00. Durante queste ore, la temperatura raggiungerà il picco di 18,4°C, ma la sensazione di umidità sarà elevata, con valori di umidità che toccheranno il 98%. Le precipitazioni saranno accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere punte di 38,6 km/h. Le intensità della pioggia varieranno, con accumuli significativi che potrebbero superare i 7 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono ancora piogge leggere fino a tarda notte. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si presenterà più debole, con velocità che si aggireranno intorno ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucca indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre caratterizzata da condizioni di instabilità e piogge diffuse. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero tornare a livelli più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.9° prob. 1 % 7.6 E max 9.6 Levante 93 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.22 mm 9.1 E max 13.6 Levante 95 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.53 mm 8.5 E max 13.8 Levante 95 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +17° perc. +17.3° 1.75 mm 8.9 ESE max 17.8 Scirocco 97 % 1009 hPa 13 forte pioggia +18.4° perc. +18.9° 4.43 mm 4.9 SSO max 12.7 Libeccio 98 % 1007 hPa 16 forte pioggia +18.3° perc. +18.8° 7.02 mm 15.8 OSO max 38.6 Libeccio 97 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.37 mm 0.6 SSE max 3.3 Scirocco 98 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.5 mm 1.6 S max 15.6 Ostro 97 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:41

