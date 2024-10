Meteo Lugo, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Lugo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a coprire il cielo, mantenendo le temperature stabili. La sera si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature in lieve calo, che scenderanno fino a 17,4°C.

Durante la notte, Lugo avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si manterrà attorno ai 17,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a 2,9 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 61% al 69%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,2 km/h e 6,2 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 74%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà ad essere coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 93%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 76%.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno fino a 17,4°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 1,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, con valori attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lugo nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Domani, si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore abbassamento delle temperature con possibili piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono giornate di sole imminenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° Assenti 2.9 NNO max 3.9 Maestrale 91 % 1028 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° Assenti 4.5 ONO max 4.6 Maestrale 92 % 1027 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 5.4 ONO max 5.9 Maestrale 92 % 1027 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 3.4 NO max 3.2 Maestrale 80 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° Assenti 2.6 NE max 2.2 Grecale 71 % 1027 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° prob. 3 % 3.8 ESE max 4.1 Scirocco 73 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 5 % 6.7 ESE max 6.9 Scirocco 79 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 16 % 3.3 SE max 4 Scirocco 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:12

