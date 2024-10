Meteo Macerata, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Macerata indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata fresco e sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,4°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est-nord-est, contribuendo a un’atmosfera gradevole, nonostante la presenza di nuvolosità.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, intorno al 65%, e il vento soffierà leggermente da sud-ovest a una velocità di circa 6 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a un risveglio con cielo sereno.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C entro le 09:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un’ottima visibilità e un’atmosfera piacevole. I venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 57%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità. Le temperature massime toccheranno i 21,4°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 44%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera potrebbe risultare più fresca rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità aumenterà ulteriormente, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, e i venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Macerata nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e temperature che non scenderanno sotto i 14°C durante la notte. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre chi preferisce un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:20

