Meteo Macerata, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Macerata di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,6°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e pioggia leggera nella notte e nella mattina darà il via a una giornata che, sebbene inizi con umidità elevata, si preannuncia più favorevole nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Macerata si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con un’intensità di pioggia che si manifesterà solo in modo sporadico.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, ci sarà un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà fino a metà mattinata. La temperatura si alzerà leggermente, raggiungendo i 19,3°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 96%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la pioggia.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le nubi sparse prenderanno il sopravvento, portando a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,6°C, mentre la probabilità di pioggia scenderà drasticamente. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 14 km/h e i 15 km/h.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno a 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, e il vento si farà più leggero, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà alta, ma senza la presenza di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Macerata indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Martedì e Mercoledì si preannunciano giornate più soleggiate, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre la pioggia di Lunedì sarà solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +15.5° prob. 24 % 5.6 ESE max 9.3 Scirocco 97 % 1027 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.13 mm 4.6 E max 6.6 Levante 97 % 1026 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +16.2° prob. 25 % 5.8 E max 15 Levante 96 % 1027 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 27 % 8.3 E max 16.7 Levante 94 % 1027 hPa 12 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 12 % 14.4 ESE max 18.2 Scirocco 79 % 1027 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° prob. 9 % 13.2 ESE max 18.3 Scirocco 86 % 1026 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.8° Assenti 5.4 E max 6.6 Levante 97 % 1027 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16.4° Assenti 2.6 SE max 3.1 Scirocco 94 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.