Meteo Massa, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Massa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 6%, e il vento soffierà leggermente da Nord Est, con una velocità di circa 5,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1025 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,1°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 15%, e il vento si manterrà leggero, con velocità variabili tra 1,5 km/h e 4,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, garantendo una sensazione di comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con percentuali inferiori al 3%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità che non supererà i 4,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Anche se ci si aspetta un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, non si prevedono fenomeni di maltempo significativi. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto e del clima mite che caratterizzerà la fine di Ottobre.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.1° perc. +17° Assenti 5.5 NE max 5.1 Grecale 82 % 1025 hPa 5 poche nuvole +16.8° perc. +16.6° Assenti 5.1 NE max 4.6 Grecale 80 % 1025 hPa 8 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 2.6 ENE max 3.3 Grecale 72 % 1025 hPa 11 poche nuvole +21.1° perc. +20.9° Assenti 4.9 SO max 3 Libeccio 66 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.7° perc. +20.7° prob. 2 % 3.1 OSO max 2.7 Libeccio 70 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.4° perc. +18.4° prob. 6 % 3.8 NNE max 4 Grecale 82 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.8° perc. +17.9° Assenti 5.5 NNE max 5.2 Grecale 84 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17.5° perc. +17.4° Assenti 5.2 NE max 4.7 Grecale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:09

