Meteo Massa, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Massa di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, portando a un incremento della temperatura fino a raggiungere i 19,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le nubi sparse sostituiranno temporaneamente il cielo coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che si stabilizzerà attorno ai 16,8°C. La sera porterà nuovamente un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 16,5°C. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’80% e l’85%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1018 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo di Massa si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 14,6°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a 19,1°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con intensità che non supererà i 7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che permetteranno qualche sprazzo di sole, ma la temperatura non scenderà sotto i 16,8°C. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, mantenendo temperature fresche e umidità elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima fresco e umido. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a seguire questo trend, con temperature simili e un cielo che si manterrà variabile.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Massa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.5° perc. +14.1° Assenti 8 NE max 6.9 Grecale 80 % 1017 hPa 4 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° prob. 2 % 9 NE max 8.2 Grecale 80 % 1017 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 14 % 4.5 NE max 4.4 Grecale 76 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 5.7 S max 6 Ostro 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 10 % 6.8 S max 7.7 Ostro 73 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° prob. 4 % 7.4 S max 8.8 Ostro 83 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 3.6 SSO max 6 Libeccio 83 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 1.8 SO max 4.4 Libeccio 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:35

