Meteo Massa, le previsioni per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il clima sarà prevalentemente sereno con nubi sparse e temperature intorno ai 17°C. Il vento soffierà da Nord-Nord Est a 10 km/h. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 21°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature attorno ai 20°C. La sera, il cielo sarà nuovamente sereno con temperature a 17°C. Martedì, la notte sarà serena con temperature simili e un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Mercoledì, si registreranno leggere piogge con 0.14 mm di precipitazioni. Giovedì, il cielo rimarrà coperto senza precipitazioni significative.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, si prevede un clima prevalentemente sereno con nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 9%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C intorno alle 10:00. La velocità del vento diminuirà a circa 1-2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud-Ovest. L’umidità scenderà al 69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 61%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1 e 4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità rimarrà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1028 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Martedì 22 Ottobre

La notte di Martedì 22 Ottobre si prevede serena, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 8 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa minima, non superando l’1%. Le temperature saliranno fino a 21°C intorno alle 10:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2 e 4 km/h. L’umidità scenderà al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con poche nuvole e nubi sparse che raggiungeranno il 40%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 2-3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature scenderanno a 18°C, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Mercoledì 23 Ottobre

La notte di Mercoledì 23 Ottobre si prevede con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 7 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà al 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 8%. Le temperature saliranno fino a 21°C intorno alle 10:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1 e 5 km/h. L’umidità scenderà al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto che raggiungerà il 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1 e 4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 82%. Si registreranno leggere piogge con un’intensità di 0.14 mm.

Nella sera, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le temperature scenderanno a 18°C, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità rimarrà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa. Non si prevedono ulteriori precipitazioni.

Giovedì 24 Ottobre

La notte di Giovedì 24 Ottobre si prevede coperta, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 7 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà al 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno fino a 19°C intorno alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1 e 3 km/h. L’umidità scenderà al 73%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che rimarrà coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 2-4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 83%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto con una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Le temperature scenderanno a 17°C, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità rimarrà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, alternando momenti di sereno a periodi di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno miti, con valori che oscilleranno tra i 17°C e i 21°C. Non si prevedono precipitazioni significative, tranne per Mercoledì, quando si registreranno leggere piogge. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

