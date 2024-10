Meteo Massarosa, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la temperatura si manterrà intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa quasi totale. La mattina porterà piogge leggere, con temperature che raggiungeranno i 19°C e una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 53%. Nel pomeriggio, le piogge continueranno, ma con intensità variabile, mentre la sera vedrà un parziale miglioramento con nubi sparse.

Durante la notte, Massarosa presenterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 6%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà. Si registreranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 53%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,83 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e la probabilità di pioggia sarà quasi certa, con accumuli che varieranno tra 0,1 mm e 0,36 mm. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà sopra l’84%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno a circa 17°C. La probabilità di pioggia diminuirà, attestandosi intorno al 20%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Massarosa indicano una giornata di Domenica caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto, con un miglioramento previsto in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un ritorno di condizioni più stabili e soleggiate nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 18 % 8.5 E max 9.5 Levante 90 % 1021 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 18 % 8.9 ENE max 10.9 Grecale 90 % 1021 hPa 7 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.23 mm 8.2 E max 10.2 Levante 89 % 1022 hPa 10 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.83 mm 7.2 ESE max 11.2 Scirocco 85 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.36 mm 5 ESE max 7.5 Scirocco 85 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.1 mm 3.9 NE max 4.1 Grecale 86 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 20 % 4.9 NE max 5 Grecale 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° prob. 15 % 6.1 NE max 5.9 Grecale 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:11

