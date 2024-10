Meteo Massarosa, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Massarosa si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio si assisterà a un incremento della nuvolosità, accompagnato da piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23°C durante le ore centrali della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’83%. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C entro le ore di pranzo. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da est-nord-est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 98%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di piogge leggere, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0.1 mm. L’umidità aumenterà, portandosi al 75%, e il vento si farà più debole, con intensità che non supererà i 3 km/h.

La sera si presenterà con cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento continuerà a essere leggera, mantenendosi intorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Massarosa nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Mercoledì. Tuttavia, per Martedì, si consiglia di prepararsi a condizioni di pioggia leggera nel pomeriggio e a una serata caratterizzata da un cielo coperto. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16.9° Assenti 7.2 ENE max 7.6 Grecale 83 % 1027 hPa 4 poche nuvole +16.7° perc. +16.6° Assenti 8.4 ENE max 9.1 Grecale 82 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 8.5 ENE max 10.7 Grecale 79 % 1027 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 4.1 ESE max 6.4 Scirocco 66 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 48 % 2.7 SSO max 3.2 Libeccio 65 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° prob. 50 % 2 ONO max 3 Maestrale 79 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 30 % 4.3 NE max 4 Grecale 84 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 7 % 6 ENE max 6.3 Grecale 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.