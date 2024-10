Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Mazara del Vallo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,9°C e i 23,6°C, con una percezione termica leggermente superiore. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 37,6 km/h, provenienti principalmente da Sud Est. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’87%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che raggiungeranno i 24 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 26 km/h, rendendo l’aria fresca e ventilata. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, che raggiungerà i 23,4°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 75%. La ventilazione sarà ancora presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 32 km/h.

La sera porterà con sé temperature in calo, che si stabilizzeranno intorno ai 21,7°C. Il cielo continuerà a essere coperto e l’umidità rimarrà alta, intorno all’87%. Le condizioni di vento si manterranno costanti, con velocità che si attesteranno sui 25 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mazara del Vallo nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La ventilazione continuerà a essere presente, rendendo l’atmosfera fresca e ventilata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.1° perc. +21.5° Assenti 21.5 SE max 32.1 Scirocco 84 % 1019 hPa 4 cielo coperto +20.7° perc. +21° Assenti 18.5 SE max 26.2 Scirocco 84 % 1019 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +22.1° Assenti 21.1 SE max 28 Scirocco 79 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.7° Assenti 27.5 SE max 32.7 Scirocco 73 % 1020 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +23.8° Assenti 25.6 SSE max 32.1 Scirocco 75 % 1018 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +22.9° Assenti 23.3 SE max 32.6 Scirocco 82 % 1018 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22.4° Assenti 21.3 SE max 30.7 Scirocco 87 % 1019 hPa 22 cielo coperto +21.7° perc. +22.2° Assenti 25.1 SE max 36.6 Scirocco 88 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:27

