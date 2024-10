Meteo Meda, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Meda indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime che si attesteranno intorno ai 9°C e massime che raggiungeranno i 17°C. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata particolarmente piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 48%, mentre la velocità del vento sarà di circa 4,6 km/h da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 12,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 59% entro le 09:00. La giornata continuerà a mantenere condizioni di stabilità, con temperature che toccheranno i 16°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il bel tempo persisterà, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno il picco di 17°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che si muoveranno prevalentemente da Sud. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi attorno al 41%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che si porteranno intorno ai 12°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, mantenendo il trend di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Meda indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Anche nei giorni successivi, si prevede una continuità di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, godendo di un clima autunnale piacevole e asciutto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.1° perc. +9.3° Assenti 4.6 N max 6.7 Tramontana 81 % 1014 hPa 3 cielo sereno +9.5° perc. +9.2° Assenti 4.8 N max 5.5 Tramontana 78 % 1014 hPa 6 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.4 N max 5.4 Tramontana 73 % 1015 hPa 9 cielo sereno +13.8° perc. +12.6° Assenti 2.3 OSO max 2.8 Libeccio 53 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.6° perc. +15.4° Assenti 5.5 S max 3.3 Ostro 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.7° perc. +15.5° Assenti 4.7 S max 3.7 Ostro 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 3.2 ESE max 4.6 Scirocco 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.3° perc. +11.4° Assenti 5.3 NE max 6.8 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.