Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Mercato San Severino indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che non supererà i 23,4°C. La presenza di nuvole nel pomeriggio potrebbe portare a una leggera diminuzione della temperatura percepita, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, e il vento soffierà leggermente da Sud-Sud Est a una velocità di circa 1,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 10%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 11,5 km/h. L’umidità scenderà al 51%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 97%. Le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 20,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud, ma con una velocità ridotta, attorno ai 6,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 62%, e il vento rimarrà moderato, con raffiche fino a 12,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi simili, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 24°C, senza significative variazioni nelle condizioni di umidità e vento. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 1.8 SSE max 4 Scirocco 81 % 1015 hPa 3 poche nuvole +16.7° perc. +16.6° Assenti 2.1 ESE max 3.7 Scirocco 84 % 1014 hPa 6 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 2.3 SE max 4.6 Scirocco 81 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.9° perc. +21.7° Assenti 7.1 SSO max 8.2 Libeccio 57 % 1012 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° Assenti 11.5 S max 14 Ostro 51 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 10.1 S max 12.7 Ostro 60 % 1010 hPa 18 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.3 SE max 10.1 Scirocco 71 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 6.3 SSE max 11.7 Scirocco 73 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:36

