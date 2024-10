Meteo Mesagne, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Mesagne si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto da nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a +18°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord e Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,5 km/h nel corso della giornata. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. Il cielo sarà inizialmente coperto, ma non si prevedono precipitazioni. La copertura nuvolosa sarà al 100% nel pomeriggio, con temperature che inizieranno a scendere gradualmente, arrivando a 19,2°C entro le ore serali. La velocità del vento rimarrà costante, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno tra i 19°C e i 21,9°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza leggera che accompagnerà la giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà alta. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mesagne indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle temperature autunnali senza eccessive escursioni termiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 1.4 NE max 2.4 Grecale 81 % 1027 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 2.2 NE max 3.2 Grecale 81 % 1027 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 6.4 NNE max 7.8 Grecale 71 % 1027 hPa 10 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 11.3 NE max 11.2 Grecale 55 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +21.9° Assenti 9.8 NNE max 8.7 Grecale 57 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 9 NNE max 10 Grecale 71 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 8.7 NNE max 11 Grecale 76 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 8.3 N max 9.9 Tramontana 78 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:54

