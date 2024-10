Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Monsummano Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di momenti di pioggia leggera e schiarite. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,5°C nel pomeriggio. Tuttavia, la presenza di nuvolosità e precipitazioni influenzerà il comfort climatico, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni variabili.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 16,0°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e il vento si manterrà leggero, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà intorno all’87%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C entro le 09:00. Le nubi sparse copriranno circa il 28% del cielo, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una velocità di circa 5,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, ma la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 78%. Le previsioni del tempo indicano che ci saranno piogge intermittenti, con accumuli di circa 0,12 mm. L’umidità salirà al 73%, rendendo l’aria più umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto e le piogge si intensificheranno. Le temperature scenderanno fino a 18°C, con una copertura nuvolosa al 100%. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,22 mm. Il vento si manterrà leggero, ma l’umidità sarà elevata, attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Monsummano Terme nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero cambiare rapidamente. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nuvole potrebbero tornare a far visita nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° Assenti 5.8 NE max 6.2 Grecale 87 % 1027 hPa 4 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 6.5 NNE max 7.2 Grecale 87 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 6.2 NE max 8 Grecale 83 % 1027 hPa 10 poche nuvole +22.1° perc. +22.2° Assenti 4.5 E max 5.5 Levante 67 % 1027 hPa 13 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.12 mm 2.9 SE max 3.4 Scirocco 62 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.14 mm 0.3 NNO max 2.5 Maestrale 79 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° prob. 46 % 5.4 NNE max 5.2 Grecale 86 % 1028 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 7 % 5.4 NNE max 5.1 Grecale 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:17

