Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 17,1°C, mentre nella mattina si assisterà a un aumento fino a raggiungere i 26,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 47% e il 72%.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto al 100%, con una temperatura di 17,1°C e una leggera brezza proveniente da sud. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno al 69%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 22,7°C, e alle 10:00 si raggiungerà il picco di 25,2°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 31% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26,4°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 20,7°C alle 18:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 99%. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità varierà tra il 33% e il 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,3°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di umidità potrebbero influenzare la percezione del caldo. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana con un clima simile, caratterizzato da cieli coperti e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 6 S max 10.1 Ostro 69 % 1012 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 6.4 S max 11.3 Ostro 64 % 1011 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +17.4° Assenti 6.4 S max 11.5 Ostro 53 % 1010 hPa 9 cielo coperto +24.3° perc. +23.7° Assenti 7.1 SO max 10.2 Libeccio 34 % 1010 hPa 12 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.5 OSO max 10.5 Libeccio 32 % 1009 hPa 15 cielo coperto +25° perc. +24.7° Assenti 5.3 O max 10 Ponente 43 % 1008 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +20.2° Assenti 6.4 SSO max 9.3 Libeccio 51 % 1009 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 10.8 SSO max 14.2 Libeccio 55 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:19

