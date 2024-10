Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 25,7°C nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si attesterà intorno ai 23,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 41% e il 72%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. La temperatura si aggirerà intorno ai 17,4°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà intorno al 64% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 25,7°C entro le ore centrali. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente nord-ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 41% intorno a mezzogiorno.

Il pomeriggio si presenterà con condizioni simili, con un cielo sempre coperto e una temperatura che inizierà a scendere, attestandosi sui 20,7°C verso le ore 16:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 61%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18,5°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con umidità che si manterrà alta, attorno al 72%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo condizioni di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montalto Uffugo indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 4.5 E max 4.7 Levante 64 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° Assenti 4.2 ENE max 4.8 Grecale 64 % 1020 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 6.2 ENE max 6 Grecale 63 % 1021 hPa 9 cielo coperto +23.7° perc. +23.4° Assenti 3.9 NNO max 3.8 Maestrale 46 % 1021 hPa 12 cielo coperto +25.7° perc. +25.4° Assenti 5 ONO max 5.1 Maestrale 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.6° Assenti 3.2 NNO max 5.6 Maestrale 48 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.9 ENE max 5.3 Grecale 71 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 4.5 ENE max 5.4 Grecale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.