Meteo Montichiari, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Montichiari si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, che influenzerà le condizioni atmosferiche durante tutto il giorno. La temperatura percepita non varierà di molto rispetto a quella reale, mantenendosi su valori confortevoli. La velocità del vento sarà generalmente bassa, con direzione prevalentemente da nord-est.

Nella notte, le condizioni meteorologiche inizieranno con un cielo coperto, con una temperatura di circa +13,7°C e un’umidità che si attesterà intorno al 90%. La velocità del vento sarà di circa 3,4 km/h, rendendo la situazione piuttosto tranquilla. Con il passare delle ore, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà comunque in gran parte nuvoloso.

Durante la mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +18,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 71%. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 2,2 km/h e 3,7 km/h, con direzione variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la mattinata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno attorno ai +18,9°C. L’umidità si stabilizzerà intorno al 69%, mentre la velocità del vento continuerà a essere debole, con valori che non supereranno i 3,3 km/h. Anche in questo periodo non si registreranno precipitazioni, garantendo una continuazione della giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +15°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h, ma senza creare disagi significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° Assenti 3.6 NNE max 3.7 Grecale 89 % 1020 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 2.8 NNE max 3.1 Grecale 88 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 3.3 ENE max 4.2 Grecale 82 % 1021 hPa 10 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 3.7 SE max 3 Scirocco 74 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 1.2 SSE max 1.7 Scirocco 69 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 1.7 ESE max 3.3 Scirocco 78 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° Assenti 3.7 NE max 4.1 Grecale 84 % 1021 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 5.2 NE max 5.7 Grecale 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:28

