Meteo Nardò, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C nelle ore centrali, mentre nelle prime ore della notte si registreranno valori più freschi, intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e nella sera, con un’assenza totale di precipitazioni.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 16,3°C alle 05:00. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 3,7 km/h e i 6,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,8°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente: il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 22,9°C delle 13:00 ai 19,6°C delle 18:00. La velocità del vento sarà ancora debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, mantenendo temperature intorno ai 18°C. Le condizioni di calma del vento persisteranno, con valori minimi di 0,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che nei giorni successivi si verifichino ulteriori coperture nuvolose, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per poter godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.3° perc. +17.3° Assenti 5.9 NNE max 6.4 Grecale 84 % 1026 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° Assenti 5.1 NE max 5.4 Grecale 84 % 1026 hPa 7 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 2 N max 2.5 Tramontana 71 % 1027 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +21.5° Assenti 2.8 NO max 3.2 Maestrale 49 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +22.4° Assenti 5.4 ONO max 6 Maestrale 47 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 1.2 ENE max 5.2 Grecale 63 % 1025 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 0.6 ESE max 2.8 Scirocco 67 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 0.9 ONO max 1.8 Maestrale 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.