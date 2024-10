Meteo Nardò, le previsioni per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 18 Ottobre, il tempo inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa +19,6°C, ma si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% in mattinata, con temperature che raggiungeranno +23,1°C. Nel pomeriggio, arriveranno piogge leggere, con accumuli di 2,32 mm entro le 18:00 e venti che toccheranno i 25,1 km/h. Sabato 19 Ottobre, le piogge moderate continueranno, con temperature attorno ai 20,7°C e raffiche di vento fino a 49,5 km/h. Domenica 20 Ottobre, le condizioni rimarranno simili, con temperature in calo fino a 16,8°C e venti sostenuti.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +19,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 46%, con una velocità del vento di 15,7 km/h proveniente da Sud-Sud Est. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che salirà a +21,4°C alle 07:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si intensificherà, con velocità che toccheranno i 19,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%. Alle 10:00, la temperatura raggiungerà i +23,1°C, mantenendo una copertura nuvolosa totale.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a deteriorarsi con l’arrivo di piogge leggere. Alle 15:00, la temperatura scenderà a +22,2°C e la velocità del vento aumenterà fino a 25,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%, con una copertura nuvolosa del 100%. Le piogge diventeranno più intense nel tardo pomeriggio, con accumuli di 2,32 mm di pioggia alle 18:00.

Infine, nella sera, le condizioni di pioggia moderata persisteranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 36,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che continueranno a verificarsi fino a tarda notte.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre si presenterà con piogge moderate e una temperatura di circa +20,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento soffierà a 22 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità sarà elevata, attorno all’84%, con una pressione atmosferica di 1015 hPa.

Durante la mattina, le piogge continueranno, con temperature che scenderanno leggermente a +19,8°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di 1,46 mm di pioggia alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia moderata persisteranno, con temperature che toccheranno i 17,5°C alle 14:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 49,5 km/h. Le precipitazioni continueranno, con accumuli di 1,29 mm di pioggia.

Nella sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma rimarranno presenti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. La velocità del vento continuerà a essere forte, con raffiche che toccheranno i 47,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli di 2,73 mm di pioggia alle 21:00.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si presenterà con piogge moderate, con temperature che scenderanno a +18,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento soffierà a 35,3 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%, con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

Durante la mattina, le piogge continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C alle 06:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 58 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di 0,71 mm di pioggia alle 09:00.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia moderata persisteranno, con temperature che toccheranno i 16,8°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà forte, con raffiche che toccheranno i 57,4 km/h. Le precipitazioni continueranno, con accumuli di 1,28 mm di pioggia.

Nella sera, le piogge si intensificheranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà ancora sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 47,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli di 2,35 mm di pioggia alle 20:00.

Conclusioni

Il fine settimana a Nardò si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge che si susseguiranno per tutta la durata. Venerdì inizierà con nubi sparse, ma si trasformerà in un pomeriggio di pioggia leggera e moderata. Sabato e Domenica continueranno a presentare piogge, con temperature in calo e venti sostenuti. È consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e considerare attività al chiuso durante questo weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.