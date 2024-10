Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 25,8°C nel tardo mattino. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che si manterrà attorno al 60-70%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 0,1 km/h e 6,8 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 20,8°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 95% entro le prime ore del mattino. Durante la mattina, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 25,8°C intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 48-69%, mentre i venti risulteranno deboli e prevalentemente orientati da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, scendendo fino a 23,5°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, senza segnalazioni di precipitazioni. I venti si faranno più evidenti, con velocità che potranno raggiungere i 6,8 km/h. L’umidità continuerà a oscillare tra il 50% e il 57%.

La sera porterà temperature stabili intorno ai 23°C, con un cielo ancora coperto. I venti si attenueranno, mantenendosi su valori bassi, e l’umidità salirà leggermente, arrivando fino al 62%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con il cielo che rimarrà coperto fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a una settimana con condizioni simili, senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.7° Assenti 0.5 NNE max 2.2 Grecale 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 2.3 E max 2.4 Levante 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 2.7 NE max 2.7 Grecale 69 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° Assenti 3.5 S max 3.1 Ostro 55 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.8° perc. +25.7° Assenti 5 OSO max 4 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° Assenti 3 SO max 2.8 Libeccio 54 % 1019 hPa 18 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° Assenti 6.8 ENE max 8.9 Grecale 56 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23° perc. +22.9° Assenti 2.2 E max 2.7 Levante 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:15

