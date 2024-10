Meteo Nocera Superiore, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature più fresche.

Nella mattina, le previsioni del tempo mostrano un graduale diradamento delle piogge, con nubi sparse che accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno tra i 18,7°C e i 21,4°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si attesterà attorno al 68%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature raggiungeranno un massimo di 21,2°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 12,3 km/h e i 15,8 km/h. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,2 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 50%, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,9°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Superiore indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Venerdì 4 Ottobre. Dopo una notte piovosa, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi e a un abbassamento delle temperature. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile e sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.5° 0.63 mm 12.5 OSO max 20.3 Libeccio 92 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 46 % 10.7 OSO max 16.3 Libeccio 76 % 1007 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° prob. 47 % 10.2 O max 17.6 Ponente 68 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 13 SO max 20.2 Libeccio 54 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° prob. 9 % 15.1 OSO max 20.9 Libeccio 53 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.5° prob. 9 % 14.7 OSO max 23.2 Libeccio 50 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 5 % 6.3 OSO max 11.9 Libeccio 58 % 1011 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 1.6 S max 3.7 Ostro 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.