Meteo Nova Milanese, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Nova Milanese si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%, e l’umidità si manterrà attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 16,3°C a 19°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,4 km/h e 3,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 72%. Le previsioni del tempo indicano che nel corso della mattinata ci sarà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con un passaggio a cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 20,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 4,5 km/h, e l’umidità scenderà fino al 64%. Questo sarà il momento migliore della giornata, con un’ottima visibilità e assenza di pioggia.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a 16,8°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%. Le previsioni meteo per la sera indicano un cielo coperto, ma senza possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nova Milanese nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Domani, ci si aspetta un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 2.1 NNE max 2.3 Grecale 83 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 2.3 OSO max 3 Libeccio 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° Assenti 2.6 SO max 3.1 Libeccio 85 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.2 O max 3.5 Ponente 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.3 OSO max 4.8 Libeccio 69 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.2° perc. +20° prob. 7 % 4 SSO max 3.3 Libeccio 66 % 1026 hPa 18 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° prob. 12 % 0.1 SSE max 3.2 Scirocco 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 4.1 NE max 4.1 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:20

