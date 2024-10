Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, portando a un cielo completamente coperto nella mattina.

Nella mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a 15,5°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5,5 km/h. Questo clima umido e nuvoloso potrebbe rendere l’aria un po’ pesante, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di circa 16,2°C alle 13:00, mantenendosi stabili attorno ai 15°C fino alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra l’86% e il 93%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. Non si registreranno piogge, quindi sarà una giornata asciutta, sebbene grigia.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 65%, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto della mattina. Il vento si farà leggermente più presente, ma rimarrà comunque nella categoria delle brezze leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Lunedì e martedì si prevede un leggero miglioramento, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per ora, la giornata di Domenica si presenterà come una tipica giornata autunnale, ideale per attività al chiuso o per una passeggiata sotto le nuvole.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10° perc. +10° Assenti 4.5 ENE max 5 Grecale 88 % 1014 hPa 3 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.1 NE max 4.7 Grecale 86 % 1014 hPa 6 nubi sparse +9.7° perc. +9.4° Assenti 5 NE max 5.2 Grecale 84 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 4.3 S max 3.5 Ostro 71 % 1014 hPa 12 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 4.4 SSO max 3.7 Libeccio 66 % 1014 hPa 15 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 5 SO max 5.4 Libeccio 66 % 1013 hPa 18 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 3.5 NO max 4.9 Maestrale 81 % 1014 hPa 21 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 4.8 NNE max 4.6 Grecale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:45

