Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,9°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 56%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che non supereranno i 6,4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 25,3°C intorno alle 10:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66% a mezzogiorno. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da sud, con intensità che varierà tra i 9,8 km/h e i 10,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 23,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, mentre l’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 78%. I venti si manterranno da ovest, con una leggera intensificazione fino a 14,4 km/h. Anche in questo intervallo, non si registreranno piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 98%. I venti, provenienti da ovest-nord-ovest, continueranno a soffiare con intensità moderata, intorno ai 12 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attestandosi attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palma di Montechiaro mostrano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, con una leggera possibilità di schiarite nel fine settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre coloro che prediligono il sole dovranno pazientare per un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Palma di Montechiaro

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 0.4 ESE max 1.4 Scirocco 55 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 5.1 E max 5.3 Levante 52 % 1010 hPa 7 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° Assenti 6.8 ESE max 7.5 Scirocco 50 % 1011 hPa 10 cielo coperto +25.3° perc. +25.3° Assenti 9.9 S max 13.1 Ostro 56 % 1011 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +25° Assenti 9.9 SO max 11.9 Libeccio 70 % 1010 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +23.8° Assenti 10.6 O max 13.9 Ponente 82 % 1009 hPa 19 cielo coperto +21.6° perc. +22.2° Assenti 11.4 ONO max 14.9 Maestrale 90 % 1010 hPa 22 cielo coperto +21.8° perc. +22.2° Assenti 11.1 ONO max 13.4 Maestrale 84 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:30

