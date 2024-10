Meteo Palmi, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 16,4°C durante la notte e una massima che raggiungerà i 20,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1023 hPa. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un clima gradevole.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno alle 10:00. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 19,3°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 8%. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà. Il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% entro le 19:00. Le temperature scenderanno a 16,4°C alle 23:00, mentre l’umidità aumenterà, portandosi attorno all’80%. Le condizioni di calma del vento continueranno a persistere, con velocità che non supereranno i 1,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi indicano un fine settimana con temperature simili e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima mite troveranno soddisfazione nelle condizioni meteo di Venerdì, mentre il fine settimana potrebbe riservare qualche sorpresa in termini di nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° Assenti 4.1 SSE max 5.8 Scirocco 75 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 2.6 SE max 4.8 Scirocco 77 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 1.5 ESE max 3 Scirocco 75 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 4.5 NNO max 4 Maestrale 62 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 9.6 NNO max 8.4 Maestrale 63 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.6 N max 4.6 Tramontana 74 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° Assenti 0.8 ONO max 4.5 Maestrale 75 % 1023 hPa 22 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 0.6 NNO max 5.4 Maestrale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:53

