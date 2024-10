Meteo Partinico, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Partinico di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con picchi di forte pioggia che si verificheranno nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 93%. La situazione meteorologica si presenterà complessa, con venti moderati provenienti da diverse direzioni.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si attenueranno leggermente ma rimarranno comunque presenti. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 18°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 5 e i 12 km/h. La probabilità di precipitazioni continuerà a essere alta, con accumuli di pioggia che potrebbero arrivare a 16.8 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con piogge più leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17°C e i 18°C. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%, e le condizioni di instabilità potrebbero portare a brevi rovesci. I venti, sebbene più deboli, continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una leggera brezza.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ritorno delle piogge, che si presenteranno nuovamente di intensità leggera. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere elevata, superando il 85%. I venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di maltempo persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. È consigliabile prestare attenzione alle eventuali allerte meteo e prepararsi a condizioni di instabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.87 mm 5.1 SSE max 8 Scirocco 87 % 1013 hPa 4 pioggia fortissima +17.8° perc. +18.2° 25.59 mm 21.5 NNO max 27.1 Maestrale 98 % 1009 hPa 7 forte pioggia +16.7° perc. +16.9° 4.92 mm 5.5 NNE max 10.7 Grecale 93 % 1013 hPa 10 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 74 % 6 N max 9.1 Tramontana 82 % 1013 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 20 % 6.8 NNO max 8.1 Maestrale 82 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.32 mm 8.2 NNO max 10.7 Maestrale 84 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.3 mm 7.4 N max 9.5 Tramontana 86 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.12 mm 8.5 N max 11.5 Tramontana 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:20

