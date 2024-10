Meteo Paternò, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,7°C nel corso della giornata. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a rendere l’atmosfera gradevole, nonostante la copertura nuvolosa che si farà sentire in alcune fasce orarie.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 96%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Ovest, con una velocità di circa 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, creando un clima piuttosto umido.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,4°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa si ridurrà, scendendo fino al 51%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 3 e 7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che toccheranno i 22,6°C. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che potrà arrivare fino all’88%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo una velocità di 9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo il pomeriggio asciutto e favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori che scenderanno fino al 2%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni. Anche se si prevedono momenti di nuvolosità, non si registreranno precipitazioni significative. Questo trend di bel tempo continuerà nei giorni successivi, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 2.9 NO max 3 Maestrale 69 % 1022 hPa 5 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 1.7 NNO max 3.3 Maestrale 67 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 3.6 ESE max 6 Scirocco 58 % 1023 hPa 11 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 7 SE max 7.8 Scirocco 50 % 1023 hPa 14 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 7.6 SE max 7.2 Scirocco 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° Assenti 6.3 ESE max 10 Scirocco 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° Assenti 0.4 NNE max 3.9 Grecale 85 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 2.9 NNO max 3.2 Maestrale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:00

