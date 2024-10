Meteo Paternò, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Paternò si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 28,9°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 14,3 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno sporadicamente. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà attorno al 58%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo si manterrà sereno, con temperature che inizieranno a salire rapidamente. Si registreranno valori di circa 22,4°C alle 07:00, raggiungendo i 28,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 8,3 km/h.

Il pomeriggio continuerà a presentarsi con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25,8°C alle 15:00. Anche in questo intervallo, il vento sarà leggero, con una velocità media di circa 12,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno più frequentemente. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. Il vento continuerà a essere debole, ma l’umidità salirà fino al 70%, rendendo l’aria più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paternò indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nel fine settimana, che potrebbe portare a qualche pioggia leggera. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 4.1 NO max 5.3 Maestrale 55 % 1019 hPa 5 poche nuvole +18.6° perc. +18° Assenti 3.2 NNO max 4.4 Maestrale 54 % 1019 hPa 8 cielo sereno +24.5° perc. +24° Assenti 1.8 SSE max 3.2 Scirocco 39 % 1020 hPa 11 cielo sereno +28.5° perc. +27.5° Assenti 5.9 SE max 6.4 Scirocco 30 % 1019 hPa 14 cielo sereno +27.5° perc. +27° Assenti 12.5 ESE max 13.3 Scirocco 36 % 1018 hPa 17 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 4.6 E max 9.4 Levante 59 % 1020 hPa 20 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 1.4 NO max 3 Maestrale 64 % 1021 hPa 23 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 3.2 O max 3.8 Ponente 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:19

