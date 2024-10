Meteo Paternò, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Paternò si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da una transizione tra condizioni di cielo sereno e momenti di copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,4°C durante la notte a un massimo di 24,1°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole sparse sarà più evidente nel pomeriggio, mentre la sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con cielo prevalentemente coperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, oscillando intorno ai 16°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un rapido riscaldamento, che porterà le temperature a raggiungere i 24,1°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 36%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 18°C verso le ore serali. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 97% nel tardo pomeriggio e nella sera, quando il cielo si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature percepite scenderanno, con valori che si aggireranno intorno ai 17°C.

Le previsioni meteo per la sera indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,8°C. Il vento rimarrà debole, con una leggera bava che non influenzerà significativamente la sensazione di freddo. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere temperature miti, con un incremento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibili variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore diurne, mentre le serate potrebbero risultare più fresche e umide. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 4.2 NO max 5.2 Maestrale 63 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 4.5 NNO max 5.1 Maestrale 59 % 1023 hPa 8 cielo sereno +20.2° perc. +19.5° Assenti 0.3 O max 3.6 Ponente 45 % 1023 hPa 11 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 3 SSO max 5.9 Libeccio 38 % 1022 hPa 14 nubi sparse +23.6° perc. +23.1° Assenti 6.6 ESE max 7.7 Scirocco 40 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 4.8 E max 8.9 Levante 65 % 1022 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 0.8 N max 3.7 Tramontana 68 % 1022 hPa 23 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 4.1 NO max 4.4 Maestrale 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:01

