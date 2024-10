Meteo Perugia, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Perugia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia leggera nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che oscilleranno tra i 14,1°C e i 21,6°C, con un aumento dell’umidità e una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da nord e nord-est, con occasionali raffiche.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno serene, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, ma non si registreranno precipitazioni. Con il passare delle ore, la mattina porterà cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 21°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una percentuale che non supererà il 13%.

Nel pomeriggio, però, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 91% entro le 17:00. Le temperature scenderanno gradualmente, passando dai 21,6°C alle 16,4°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 0,72mm di pioggia. L’umidità, nel frattempo, salirà fino a toccare il 88%.

La sera si presenterà con cieli coperti e pioggia continua, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere, con valori che si attesteranno attorno ai 0,27mm. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con un graduale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, per martedì, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia leggera e temperature fresche, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità e vento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.7° Assenti 3.3 NE max 3.2 Grecale 92 % 1027 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +13.2° Assenti 3.3 NNE max 3.4 Grecale 92 % 1027 hPa 7 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 3.6 NNE max 4.3 Grecale 86 % 1027 hPa 10 poche nuvole +20° perc. +19.9° prob. 2 % 4.1 N max 4.2 Tramontana 67 % 1027 hPa 13 pioggia leggera +21.6° perc. +21.4° 0.12 mm 3 NNE max 3.2 Grecale 61 % 1026 hPa 16 pioggia leggera +17.7° perc. +17.7° 0.72 mm 2.6 N max 4.4 Tramontana 80 % 1026 hPa 19 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.48 mm 4.4 N max 4.8 Tramontana 91 % 1028 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.27 mm 4.7 NNE max 5.4 Grecale 94 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:12

