Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. La temperatura si manterrà attorno ai 17°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà valori elevati. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est-nord-est, e si registreranno occasionali raffiche. La probabilità di precipitazioni sarà costante durante la giornata, con accumuli di pioggia che si presenteranno in forma di pioviggine.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e i venti leggeri non supereranno i 8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 2%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno le prime piogge leggere a partire dalle 08:00, con temperature che si alzeranno fino a 16,7°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81%, e la probabilità di pioggia crescerà fino al 38% entro le 10:00. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est con intensità leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento delle precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità raggiungerà il 89%. Le piogge leggere si intensificheranno, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,43 mm. I venti rimarranno leggeri, ma la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore aumento delle piogge, con temperature che si manterranno sui 17,9°C. Il cielo sarà ancora coperto e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli di pioggia che potrebbero superare i 0,37 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, e i venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose e piovose. Martedì e mercoledì si prevede un miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 6.5 ENE max 7.1 Grecale 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° prob. 2 % 7.3 E max 8.1 Levante 81 % 1014 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 30 % 8.4 ENE max 10.4 Grecale 82 % 1015 hPa 10 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 38 % 9.5 ENE max 12.5 Grecale 81 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.18 mm 9.3 ENE max 12.2 Grecale 85 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.19 mm 9.5 ENE max 12 Grecale 89 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.15 mm 10.5 E max 13.6 Levante 89 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.23 mm 10.3 E max 13.9 Levante 91 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:44

