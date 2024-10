Meteo Policoro, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Policoro indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,5°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un vento moderato completeranno il quadro meteorologico.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di 25,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno progressivamente. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con temperature che saliranno fino a 26,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità scenderà al 45%. Questo permetterà di godere di un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il massimo di 26,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 6% di nuvole. Il vento continuerà a essere moderato, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con un cielo coperto che si stabilizzerà intorno al 91% di copertura. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,3°C a mezzanotte. Il vento si manterrà leggero, contribuendo a un clima fresco e tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Si prevede che il clima rimanga stabile, con possibilità di sole e temperature piacevoli, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.4° perc. +21.5° 0.11 mm 13.5 ONO max 29 Maestrale 70 % 1012 hPa 3 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° prob. 47 % 10.2 SSO max 14.5 Libeccio 65 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° prob. 17 % 6.9 ONO max 9.5 Maestrale 70 % 1012 hPa 9 nubi sparse +25.1° perc. +25° prob. 2 % 15.7 SO max 19.5 Libeccio 49 % 1012 hPa 12 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 9.8 SSE max 14.9 Scirocco 45 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 10.5 SSE max 15 Scirocco 51 % 1010 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° Assenti 5.6 OSO max 8.7 Libeccio 67 % 1010 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 10 O max 12.9 Ponente 60 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:18

