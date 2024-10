Meteo Pontecagnano Faiano, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Pontecagnano Faiano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 25°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% già dalla mattina e proseguendo fino a sera. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 7,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni variabili come Est e Sud-Ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25,3°C intorno alle ore 11:00. L’umidità diminuirà leggermente, ma si manterrà comunque su valori elevati. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 25,1°C alle ore 13:00, per poi scendere a 22,1°C entro le ore 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi fino al 66%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,7°C. I venti continueranno a essere deboli, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori sviluppi per poter godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 4 ENE max 4 Grecale 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 5 ENE max 4.9 Grecale 70 % 1020 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 4.4 ENE max 4.3 Grecale 68 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 3 SSE max 3.2 Scirocco 55 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 6.5 OSO max 5.9 Libeccio 51 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 1.9 SSO max 2.7 Libeccio 61 % 1019 hPa 18 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 7.5 ENE max 7.6 Grecale 65 % 1019 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° Assenti 3.8 E max 4.1 Levante 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:14

