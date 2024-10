Meteo Riccione, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento sarà prevalentemente leggero. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, Riccione sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,6°C. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche lievi. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con un accumulo di 0,14 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con una diminuzione della pioggia. Si passerà a nubi sparse e la temperatura salirà fino a 20,2°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6,6 km/h, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto e si verificheranno piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a un massimo di 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,5 km/h, e la probabilità di pioggia sarà elevata, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,42 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 18,5°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 5 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e temperature in aumento. Tuttavia, per Sabato 26 Ottobre, si dovrà fare i conti con un clima variabile e umido, con piogge leggere e cieli nuvolosi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero migliorare nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.14 mm 3.6 SSO max 3.8 Libeccio 86 % 1023 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 12 % 3.1 SO max 2.9 Libeccio 83 % 1022 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 8 % 4.7 S max 4.8 Ostro 83 % 1022 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 4.5 ESE max 5.4 Scirocco 77 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 8.2 NE max 6.1 Grecale 76 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.33 mm 7.8 E max 9.8 Levante 87 % 1021 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.7° prob. 19 % 4.8 SE max 5.4 Scirocco 90 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 6 % 2.8 SSO max 3.8 Libeccio 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:03

