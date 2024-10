Meteo Riccione, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevede pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%, con temperature intorno ai 14,6°C e un vento forte da Nord Ovest a 50 km/h. Le precipitazioni moderate porteranno un accumulo di 0,77 mm. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature varieranno tra 14,1°C e 15°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse e temperature fino a 15,8°C. Sabato continueranno le piogge leggere, mentre Domenica si prevede un netto miglioramento con cieli sereni e temperature più miti, raggiungendo i 16,8°C nel pomeriggio.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una temperatura percepita di 14,4°C. La velocità del vento sarà di 50 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 56,1 km/h, creando condizioni di vento forte. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,77 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1002 hPa.

Proseguendo verso l’alba, la pioggia continuerà a cadere, con temperature che scenderanno leggermente a 14°C. La velocità del vento si ridurrà a 42,7 km/h, ma rimarrà comunque forte. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con un accumulo di 0,29 mm previsto. L’umidità aumenterà fino al 93%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 14,1°C e 15°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 11 km/h, mentre la probabilità di pioggia diminuirà. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 76% e l’83%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno i 15,8°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 15 km/h. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia, con un accumulo previsto di 0,12 mm. L’umidità si manterrà attorno al 75%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 15,4°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con un accumulo di 0,14 mm. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, portandosi a 6,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di 9,6 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 12,2 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,99 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante le prime ore del mattino, la pioggia continuerà a cadere, con temperature che scenderanno a 13,9°C. La velocità del vento aumenterà a 12,1 km/h, mantenendo condizioni di brezza. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con un accumulo previsto di 0,54 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con l’arrivo di cielo coperto. Le temperature saliranno fino a 15,9°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 20 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, con un accumulo di 0,12 mm. L’umidità si manterrà attorno al 72%.

La sera si presenterà con cielo coperto, con temperature che scenderanno a 14,9°C. Le condizioni di pioggia saranno assenti, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 13,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Domenica 6 Ottobre

Nella notte di Domenica 6 Ottobre, si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una temperatura percepita di 13,4°C. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà intorno al 76%.

Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 13,7°C. La velocità del vento si ridurrà a 12,9 km/h, mantenendo condizioni di brezza leggera. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 77%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cielo con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 16,8°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h, mentre non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 14,9°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h, e non ci saranno precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Riccione si presenterà con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì e Sabato saranno caratterizzati da piogge leggere e cieli coperti, mentre Domenica offrirà un miglioramento con cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo di Venerdì e Sabato, mentre Domenica si preannuncia come una giornata ideale per godere di un clima più favorevole.

