Meteo Rieti, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di nuvolosità e occasionali piogge. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina porterà con sé un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C, ma non mancheranno brevi piogge. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo con nubi sparse, mentre la sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto.

Durante la notte, il cielo di Rieti sarà coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 15,3°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 41%, ma non si registreranno eventi significativi.

La mattina inizierà con un cielo ancora coperto, ma le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,2°C entro le 10:00. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con piogge leggere previste tra le 11:00 e le 12:00, portando a una leggera intensificazione delle precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento, con nubi sparse che sostituiranno le piogge. Le temperature si manterranno sui 20,6°C e successivamente scenderanno a 19,7°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 5 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà completamente assente.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque una brezza leggera. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 2%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di schiarita nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 41 % 6.2 ENE max 5.8 Grecale 93 % 1016 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 44 % 6.7 NE max 6.5 Grecale 93 % 1016 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 52 % 7.6 ENE max 8.1 Grecale 93 % 1017 hPa 9 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 34 % 5.4 ENE max 9.6 Grecale 80 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.24 mm 5.4 ENE max 10.1 Grecale 72 % 1019 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° prob. 61 % 4.2 ENE max 7.8 Grecale 76 % 1021 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° prob. 48 % 8.5 ENE max 7.7 Grecale 91 % 1023 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 2 % 8.7 ENE max 8.2 Grecale 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:14

