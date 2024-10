Meteo Rieti, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rieti di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che inizierà già dalla notte, continuerà a manifestarsi durante tutta la giornata, con intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 15°C e i 18°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 97%. La copertura nuvolosa sarà totale, con cieli sempre coperti e senza possibilità di schiarite.

Durante la notte, Rieti sperimenterà piogge di intensità variabile. Inizialmente, si registreranno piogge leggere, ma nel corso delle ore, le precipitazioni diventeranno più intense, raggiungendo picchi di forte pioggia intorno alle 02:00 e 03:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. Il vento sarà debole, prevalentemente da direzione sud-ovest, con velocità che non supererà i 5 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità più leggera rispetto alle ore notturne. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le probabilità di precipitazioni rimarranno elevate. Anche il vento si manterrà debole, contribuendo a un’atmosfera umida e pesante.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si intensificheranno nuovamente, con fasi di pioggia moderata attese tra le 14:00 e le 16:00. L’umidità rimarrà alta, intorno al 98%, e il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo un’intensità debole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno sui 15°C. Le precipitazioni si presenteranno intermittenti, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante. Anche in questo caso, il vento sarà debole, contribuendo a un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Rieti di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti per tutta la giornata. Le temperature rimarranno miti, ma l’elevata umidità e la pioggia costante renderanno l’atmosfera piuttosto sgradevole. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, ma per ora, i residenti dovranno prepararsi a un Sabato all’insegna della pioggia.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.72 mm 4.2 NNE max 5.1 Grecale 97 % 1015 hPa 3 forte pioggia +15.4° perc. +15.6° 7.17 mm 1.2 SSE max 8.2 Scirocco 99 % 1014 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +15.2° prob. 80 % 3.7 NE max 5 Grecale 96 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.19 mm 1.8 SSO max 4.4 Libeccio 90 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.36 mm 4.1 O max 4 Ponente 87 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +15.9° perc. +16.1° 1.76 mm 4.1 NO max 7.7 Maestrale 98 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.7° 0.7 mm 2.4 OSO max 3.6 Libeccio 99 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +15.5° perc. +15.7° 1.08 mm 1.5 NE max 3.5 Grecale 98 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:15

