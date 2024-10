Meteo Rosolini, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi si presenteranno sparse, mentre nella mattina il cielo sarà completamente coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse, mentre la sera porterà un cielo sereno, favorendo un abbassamento della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 20°C e un’umidità attorno al 74%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 11:00. Durante questa fase, le temperature varieranno leggermente, oscillando tra 19,6°C e 25,8°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno il picco di 26°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà tra il 51% e il 66%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità crescente, fino a raggiungere i 18,6 km/h nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano che, nonostante la copertura nuvolosa, non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un ritorno a nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 21,7°C alle 17:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 10,6 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosolini nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 4.9 O max 5.9 Ponente 73 % 1020 hPa 5 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 5.8 O max 7 Ponente 71 % 1020 hPa 8 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° Assenti 8.7 SO max 9.1 Libeccio 55 % 1021 hPa 11 cielo coperto +25.8° perc. +25.8° Assenti 15.9 SO max 14.9 Libeccio 51 % 1020 hPa 14 cielo coperto +25.5° perc. +25.5° Assenti 18.6 SO max 19 Libeccio 54 % 1019 hPa 17 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 10.6 SO max 14.3 Libeccio 74 % 1020 hPa 20 poche nuvole +20.9° perc. +21° Assenti 8.6 OSO max 11.1 Libeccio 76 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° Assenti 8.1 OSO max 10.6 Libeccio 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:18

