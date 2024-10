Meteo Rovigo, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Rovigo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore serali, mentre le temperature oscilleranno tra i 17,4°C e i 21,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, raggiungendo punte del 85% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 94%. Le temperature si aggireranno intorno ai 17,7°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2,2 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che permetteranno qualche schiarita. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 30%, favorendo un clima più gradevole. Il vento si manterrà debole, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con poche nuvole che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature toccheranno il picco di 21,7°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 63%. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera più piacevole, anche se la nuvolosità aumenterà nuovamente verso sera.

La sera porterà un ritorno della copertura nuvolosa, che si presenterà completamente coperta. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 17,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 85%, e il vento si farà più presente, seppur con intensità contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una certa variabilità della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza tra momenti di sole e fasi nuvolose, senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste condizioni un’ottima opportunità per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 1.7 N max 1.9 Tramontana 75 % 1028 hPa 4 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 0.8 SSO max 1.5 Libeccio 76 % 1027 hPa 7 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.6 OSO max 2.7 Libeccio 78 % 1028 hPa 10 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 1.4 NO max 1 Maestrale 67 % 1028 hPa 13 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° Assenti 3.1 SO max 3.2 Libeccio 63 % 1027 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 0.4 SSE max 1.9 Scirocco 72 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° Assenti 3.9 SE max 5 Scirocco 80 % 1028 hPa 22 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 3.4 E max 3.6 Levante 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.